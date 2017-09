Saiba quem é a nova mulher mais rica do mundo

Com a morte da herdeira da L’Oreal, a francesa Liliane Bettencourt, aos 94 anos, o posto de mulher mais rica do mundo é ocupado agora pela americana Alice Walton, 67, herdeira do Walmart.

Única filha do fundador da gigante varejista, Sam Walton, sua fortuna é estimada em 38,4 bilhões de dólares (120,3 bilhões de reais), segundo a revista Forbes, o que a torna também a 20ª mais rica do planeta. Seus irmãos Jim e Sam ocupam o 18º e 19º lugar do ranking mundial, com 38,5 bilhões de dólares e 38,4 bilhões de dólares, respectivamente.

Alice é atualmente membro do conselho diretor da fundação da família Walton, dedicada a filantropia, e dirige um museu de arte, o Crystal Bridges Museum of American Art. Ao contrário dos seus irmãos, não está envolvida na administração do Walmart.

Nascida no estado de Arkansas, ela começou sua carreira profissional no setor de finanças, e chegou a fundar um banco de investimentos. Tem um diploma de graduação em artes pela Universidade de Trinity. Já teve negócio de criação de cavalos, no Texas, do qual se desfez em 2015.

Alice Walton já foi presa por dirigir embriagada, e acusada da morte de uma mulher, em 1989, por atropelamento.