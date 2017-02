Saiba quais serão as maiores economias do mundo em 2050

O mais recente estudo da PricewaterhouseCoopers (PwC), uma das maiores empresas de auditoria do planeta, revela que entre as dez maiores economias do mundo em 2050, seis poderão ser mercados emergentes, que tendem a crescer duas vezes mais rapidamente do que as economias avançadas, em média.

O relatório, intitulado “Visão de longo prazo: como a ordem econômica global mudará em 2050?” classificou 32 países pelo seu Produto Interno Bruto (PIB) global projetado pela paridade do poder de compra (PPP, na sigla em inglês), padronizada em dólar.

A PPP é usada pelos macroeconomistas para determinar a produtividade econômica e os padrões de vida entre os países ao longo de um determinado período de tempo.

Se quiserem estar no topo das mais fortes economias em 2050, os mercados emergentes precisam melhorar suas instituições e infraestrutura de forma significativa, revela o estudo.

Confira abaixo a lista, organizada por ordem decrescente (das últimas potências para as primeiras):