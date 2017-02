Consulta ao saldo da conta inativa de FGTS pode ter diferenças

Algumas pessoas estão encontrando valores diferentes para a consulta do saldo da conta inativa do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O resultado varia principalmente entre as consultas feitas no aplicativo e aquelas realizadas no site especial de contas inativas da Caixa Econômica Federal.

Segundo a Caixa, isso acontece porque o aplicativo mostra todas as contas de FGTS abertas em nome do trabalhador, tanto as ativas como as inativas.

Já o site exibe somente as contas que foram liberadas em função da MP 763/2016, que permitiu o saque das contas inativas que deixaram de receber depósitos a partir de 31 de dezembro de 2015. Trabalhadores com contas que ficaram inativas a partir de janeiro de 2017, por exemplo, não se encaixam nas condições da MP e por isso não têm direito de sacar o dinheiro agora.

Também existem casos de pessoas que já possuíam contas inativas disponíveis para saque antes mesmo da MP. São beneficiários que estão há pelo menos três anos sem receber depósitos em nenhuma conta do FGTS.

Sem a brecha da MP, o dinheiro parado nas contas inativas do FGTS só pode ser sacado de contas que estão há três anos sem depósito e em determinas condições, como compra da casa própria, aposentadoria ou doenças graves.

Também pode ocorrer de o site não exibir contas de trabalhadores com erro de cadastro, como duplicidade de PIS ou falta de informação sobre a data de desligamento. Nos dois casos, o beneficiário deve procurar uma agência da Caixa.

A estimativa da Caixa é que a nova medida atinja 49,6 milhões de contas, que têm saldo de 43,6 bilhões de reais. Essas contas devem beneficiar cerca de 30,2 milhões de trabalhadores.

Calendário

O calendário de liberação do dinheiro varia de acordo com o aniversário de cada trabalhador. Nascidos em janeiro e fevereiro poderão sacar o FGTS da conta inativa a partir de 10 de março. O pagamento para todos os aniversariantes pode ser feito até 31 de julho.