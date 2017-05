Ryanair passa a oferecer voos entre Brasil e Europa

A companhia aérea de baixo custo Ryanair iniciou na última terça-feira a venda de passagens entre o Brasil e a Espanha. As novas rotas saem de São Paulo e Salvador, e têm como destino Madrid. O anúncio faz parte de um pacote de novos destinos internacionais, e a empresa diz que estuda novas rotas intercontinentais.

Os voos diretos são oferecidos em parceria com outra companhia aérea, a Air Europa, que será a responsável pelos trajetos. Além do Brasil, há rotas conectando a capital espanhola com outros 15 países, como Argentina, Estados Unidos, México e Uruguai.

A Ryanair é a maior companhia aérea em número de passageiros desde que ultrapassou Lufthansa no ano passado. A empresa irlandesa reportou ter levado 117 milhões de pessoas em 2016, frente a 109,7 milhões pela concorrente alemã.

A Ryanair opera em mais de 200 destinos, em 34 países, e ficou conhecida por fazer promoções oferecendo passagens por até 1 euro (3,67 reais). A empresa opera no segmento chamado low cost, que busca oferecer viagens baratas ao se valer de rotas em horários não tão confortáveis ou que saem de aeroportos mais distantes. Outras restrições incluem cobrança para despachar as bagagens e não são servidas refeições a bordo.