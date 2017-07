Ronaldo abre primeira escolinha de futebol nos EUA

A Ronaldo Academy, rede de academias de futebol do ex-jogador Ronaldo Fenômeno em parceria com o empresário Carlos Wizard Martins, vai abrir sua primeira unidade nos Estados Unidos. A escola será inaugurada no dia 22 na Flórida.

A nova unidade recebeu investimentos de 4 milhões de dólares e marca a expansão da rede em território norte-americano.

As escolas da rede Ronaldo Academy ensinam futebol para crianças e jovens de 4 e 17 anos.

Em parceria com a IE Intercâmbio, a rede irá levar jovens brasileiros para estudar inglês ao mesmo tempo em que treinam futebol. O programa – batizado de “Phenomenal Soccer Camp” – terá duração de duas semanas, de 16 a 29 de julho.

As inscrições estão abertas para meninos e meninas de 12 a 17 anos no site http://www.likeabird.com.br/.

Os participantes terão treinamento de futebol pela manhã e aulas de inglês, além de visitas aos estúdios da Universal e à Disney.