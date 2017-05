Restrição a comissárias gordinhas não é escancarada no Brasil

Dificilmente alguém vai encontrar restrições a gordinhos em anúncio de vaga de emprego para comissários. Apesar de não haver uma exigência oficial, na prática, os candidatos a comissários terão mais chance de serem contratados se estiverem magros.

“Esse requisito [peso] não é declarado nos processos seletivos. A exigência declarada é sobre altura, pois é preciso ter um tamanho mínimo para ter acesso a todos os compartimentos do avião”, afirma o diretor da área de Saúde do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Mauro Matias.

No entanto, segundo ele, com base em dados como peso e altura é possível verificar se o candidato a comissário está com sobrepeso. “Para quem vai iniciar na carreira, o ideal é que ela não tenha essa síndrome metabólica, pois essa condição se potencializa com o desempenho da função.”

A companhia aérea Pakistan International Airlines (PIA) está impedindo que o embarque dos tripulantes com sobrepeso. Ela determinou que eles ficassem em terra e deu 30 dias de prazo para que emagreçam.

A Latam informou que não há restrição de peso para os candidatos às vagas de tripulantes da empresa. Procuradas, Gol e Azul não informaram se barram a contratação de gordinhos.

Para se candidatar a uma vaga de tripulante na Latam é necessário dispor de licença de voo concedida pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), obtida a partir de exame na agência, certificado médico aeronáutico, emitido por um hospital da Aeronáutica ou por uma clínica credenciada. Em seguida, o candidato participa de uma prova de seleção na empresa, na qual precisa ser aprovado para ingressar nos quadros da companhia.

A Latam exige ainda que o candidato seja brasileiro nato ou naturalizado, tenha idade mínima de 18 anos e segundo grau completo. É recomendável que tenha fluência ou conhecimento de outros idiomas.