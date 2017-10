Rede Sears fecha as portas no Canadá e demite 12 mil

A Sears Canada, cadeia de lojas do grupo americano Sears Holdings, anunciou, nesta terça-feira sua liquidação judicial e o fechamento de todas as suas lojas no Canadá. A medida provocará a demissão de 12 mil funcionários.

Como outras grandes redes de lojas, a Sears Canada sofreu com a mudança de hábitos dos consumidores e o desenvolvimento do comércio digital, uma mudança à qual o grupo não conseguiu se adaptar.

A Sears Canada solicitou à Justiça que “aprove a liquidação do conjunto de seus comércios e ativos restantes”, anunciou o distribuidor em um comunicado.

O grupo, que nos últimos cinco anos já tinha fechado cerca de 200 lojas e demitido em torno de 6.000 funcionários, fechará as últimas 200 lojas (Sears, Hometown, ou Corbeil).

No mês passado, a Toys “R, maior rede americana de brinquedos, recorreu ao capítulo 11 da lei de proteção de falências – permite que a empresa continue funcionando enquanto negocia com seus credores. A rede, presente nos Estados Unidos e em outros 38 países, se une assim a outras lojas que tentam competir com os novos modos de consumo desenvolvidos por empresas como a Amazon. A empresa tem 65.000 funcionários no mundo.

(Com AFP)