Reclame Aqui encontra diferença de R$ 1.510 em preço de celular

Nunca é demais repetir: o consumidor que pretende fazer compras na Black Friday deve ficar atento aos preços dos produtos. A palavra de ordem é pesquisar preços e lojas. Levantamento feito pelo site Reclame Aqui encontrou diferenças de preços de até 60% em produtos comercializados por grandes varejistas na internet.

A maior diferença foi encontrada no smartphone Galaxy S7 Edge, da Samsung, vendido no site da Fnac. No levantamento de preços realizado pelo Reclame Aqui nos últimos 30 dias o produto foi vendido pelo preço mínimo de 2.489 reais e máximo de 3.999 reais. A variação corresponde a uma diferença de 1.510 reais.

A segunda maior diferença foi detectada no preço da esteira Kikos KX7520 vendida pelo site da Netshoes pelo preço mínimo de 12.949,99 reais. O mesmo produto foi encontrado na loja por 15.790 reais. A diferença é de 2.840,01 entre o menor e o maior preço.

Na loja da Submarino, a pesquisa encontrou variações nos preços do Mac Mini Apple (4.599,21 reais e 5.599,99 reais) e do iPhone 6Plus 32 GB (2.699 reais e 2.999 reais).

Na Shoptime, o preço do fogão Brastemp 6 bocas teve uma variação de preço de 106,70 reais nos últimos 30 dias, variando de 960,29 reais a 1.066,99 reais.

Na Fastshop, a diferença de preço do notebook Lenovo 2 em 1 Yoga 910 foi de 889,39 reais, variando de 8.003,66 reais a 8.893,05 reais.

Para Felipe Paniago, diretor de marketing do Reclame Aqui, a variação de preços é um indício de que pode haver maquiagem de preço durante a Black Friday. “Claro que pode ser que aquele produto não apareça entre as mega ofertas, por isso o consumidor deve ficar muito atento.”

Para não cair em falsas promoções, a dica é pesquisar preços. “O ideal é que o consumidor tenha uma noção do preço médio do produto para saber se um desconto é real ou não. Para ajudar, existem sites que fazem o acompanhamento de preços.”

Outra recomendação é procurar fazer compras em sites confiáveis. “Não é hora de se arriscar na Black Friday. Se o consumidor não conhece o site, evite comprar nele. É bom tomar muito cuidado com ofertas que chegam por redes sociais e e-mail, porque aumentam muito os sites falsos nesta época. Eles copiam toda a identidade visual dos sites famosos para enganar o consumidor.”

A dica é sempre olhar o endereço na URL e conferir se é o mesmo do site verdadeiro. “Desconfie se o site só oferece pagamento via boleto ou transferência bancária”, diz ele.

Outro lado

A Fnac informou que as variações de preços são consideradas normais no varejo. Segundo a empresa, o produto pesquisado não estará na Black Friday. A empresa informa ainda que existem diferenças de preço dependendo do modelo Samsung S7.

A Netshoes informa que os preços das lojas virtuais “sofrem natural oscilação ao longo do tempo por conta de eventuais promoções aplicadas”. Segundo a empresa, a oscilação apontada (2.840 reais) corresponde aos 18% de desconto concedido sobre o valor total do produto (15.790 reais).

“A Netshoes reforça ainda que a referida esteira não faz parte da dinâmica de promoções do mês de novembro (Black November e Black Friday) e a companhia reafirma o seu compromisso de transparência com o consumidor a partir da identificação das promoções de Black November e Black Friday com os respectivos selos em suas lojas online.”

A Shoptime informa que o levantamento do Reclame Aqui compara promoções praticadas pelo cartão de crédito da rede com as demais formas de parcelamento disponíveis para o produto. “O item em questão [geladeira] estava por 960,29 reais com pagamento pelo cartão de crédito Shoptime e por 1.066,99 reais com pagamento por meio de outros cartões de crédito.”

A Submarino informa que o Mac Mini de 4.599,21 reais foi ofertado pelo parceiro Mastertronic e que o preço 5.599,99 reais não foi praticado pelo Submarino ou qualquer parceiro nos últimos 60 dias”.

A Submarino também questiona a metodologia de coleta de preços. Segundo a empresa, a pesquisa compara preços à vista e a prazo do iPhone 6s Plus. “O produto em questão estava por R$ R$2.999,99 e foi ofertado com desconto para pagamento à vista pelo valor de R$2.699,99.”

A Fast Shop informa que o produto pesquisado está indisponível para venda por falta de estoque. A empresa informa ainda que o produto não faz parte da campanha Black/Golden Friday e por isso “não viola qualquer acordo firmado com os órgãos reguladores, como Procon.