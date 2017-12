Receita vai leiloar smartphones, notebooks e até vestido de noiva

A Receita Federal vai promover na próxima terça-feira um leilão eletrônico com objetos que foram apreendidos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Serão comercializados 300 lotes de itens com preços que variam entre 500 reais e 50.000 reais.

Entre os produtos, estão máquinas fotográficas, lentes, smartphones, tablets, notebooks, videogames e perfumes. Há itens esportivos, como um macacão para pilotos de corrida e motocicleta, instrumentos musicais, e até dois vestidos de noiva. Em abril, a Receita chegou a leiloar um cavalo, que teve lance mínimo de 30.000 reais.

Durante esta sexta-feira e no sábado, os interessados podem conhecer os produtos que serão leiloados em um terminal de cargas localizado na rodovia Hélio Smidt, s/nº, na cidade de Guarulhos. O horário para visitação é das 9h00 às 11h30, e das 13h00 às 16h30.

As propostas poderão ser feitas até às 17 horas do dia 4 de dezembro, por meio do portal Sistema de Leilão Eletrônico (SLE). A sessão de lances será realizada pela internet a partir das 15 horas do dia 5 de dezembro. É necessário possuir um certificado digital para participar do processo (no site da Receita, há orientações para a obtenção do documento).