Receita paga R$ 3 bi amanhã em restituições do IR

A Receita Federal paga amanhã o primeiro lote de restituições de Imposto de Renda de 2017 (ano-base 2016). Serão depositados 2,9 bilhões de reais para 1,6 milhão de contribuintes.

Para saber se sua restituição foi incluída no primeiro lote da Receita, consulte o site da instituição (aqui).

Neste primeiro lote, a Receita priorizou o pagamento dos idosos e contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave.

Além das restituições de 2017, a Receita também pagará lotes residuais de calendários anteriores. Encontram-se nesta situação 19.539 restituições de IR de 2008 a 2016, que estavam retidas na malha fina. Para essas restituições, serão depositados 87,7 milhões.

O que fazer com o dinheiro

Reinaldo Domingos, educador financeiro do canal Dinheiro à Vista, no YouTube, recomenda que os contribuintes não saiam gastando à toa o dinheiro da restituição.

“A primeira preocupação deve ser com o pagamento das dívidas. Dívidas no cheque especial ou no cartão de crédito devem ser as primeiras dívidas a serem combatidas, já que as taxas de juros são mais altas do que a lucratividade de qualquer aplicação segura”.

Domingos lembra que é preciso negociar essas contas antes de pagar, reduzindo ao máximo os juros e as multas.