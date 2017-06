Receita paga 1º lote de restituições de Imposto de Renda

A Receita Federal paga nesta sexta-feira o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2017. Serão liberados 2,9 bilhões de reais para 1,616 milhão de contribuintes.

Segundo a Receita, receberão primeiro os contribuintes idosos ou com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. Neste lote, 1,527 milhão de restituições são para idosos e 108.513 para contribuintes com deficiência.

Além do primeiro lote de restituições de 2017, também será liberada a consulta para o pagamento de lote residual dos exercícios de 2008 a 2016. São os contribuintes que ficaram presos na malha fina de exercícios anteriores.

A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante formulário eletrônico ou no serviço e-CAC (centro virtual de atendimento).

Se o valor não for creditado, o contribuinte poderá buscar informações em qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).