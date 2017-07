Recall de airbag de carro cresce 78% no 1º semestre

Você sabe o que os veículos Pajero Full, Jeep Wrangler, Ranger, Edge e Cabrio Sport têm em comum? Todos eles foram convocados para recalls de airbags durante o primeiro semestre de 2017.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, foi registrado um aumento de 78% nos recalls de airbags. Nos primeiros seis meses deste ano, foram 25 convocações para revisão do sistema, que afetaram 618.392 veículos. Até junho, foram 76 recalls, atingindo um total de 1.199.170 automóveis.

Os dados são da Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Em 2016, o primeiro semestre registrou 57 recalls, 14 para revisão de airbags, totalizando 572.791 veículos afetados pelo problema.

Relembre os recalls de airbags de 2017:

O que é recall?

De acordo com informações do Procon-SP, o recall é um chamado que as empresas fazem quando um produto ou serviço apresenta um defeito que coloque em risco a saúde e a segurança do consumidor. O objetivo é corrigir problemas e prevenir acidentes. A medida está prevista no artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que estabelece que ‘O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança’.