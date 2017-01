Real está sobrevalorizado frente ao dólar, diz Índice Big Mac

A cotação do real está em janeiro 1,1% acima do que seria o nível esperado em relação ao dólar americano, segundo o Índice Big Mac divulgado no último sábado. O índice é calculado semestralmente pela revista britânica The Economist e leva em conta o preço do lanche do McDonald’s em diversos países para analisar as taxas de câmbio de 56 moedas. Além do Brasil, apenas outros quatro países têm seu dinheiro sobrevalorizado em relação à moeda americana.

O resultado de janeiro mostra o fortalecimento da moeda ao longo do ano: em janeiro do ano passado, o real estava desvalorizado em 32% em relação ao dólar, e em junho, a diferença era de -5,1%. Para janeiro, o índice considera a cotação de 3,22 (a moeda fechou em 3,23 reais na nesta segunda-feira) e o preço do lanche em 16,5 reais. A publicação leva em conta o valor do lanche em quatro capitais no país, que nos Estados Unidos custa 5,06 dólar.

A maior valorização do índice de janeiro é a do franco suíço (25,5% acima do dólar), seguida de coroa norueguesa (12%), coroa sueca (4%) e bolívar Venezuelano (3,7%). As maiores desvalorizações são da libra egípcia (-71,1%), grívnia ucraniana (-69,5%) e ringgit malaio (-64,6%).

O Índice Big Mac é calculado pela Economist desde 1986 e já motivou de vários estudos acadêmicos em economia. A ideia é que como o lanche tem mais ou menos os mesmos ingredientes e os custos envolvidos no processo são semelhantes, seu preço serve de indicador para distorções entre as cotações praticadas no mercado. O índice se baseia na teoria econômica da paridade de poder de compra.