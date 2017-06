25% dos que moram sozinhos estão endividados

Quem mora sozinho tem mais chance de ficar endividado do quem racha as despesas da casa com outra pessoa. Isso é o que mostra pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

De acordo com o levantamento, 79% dos entrevistados disseram que não se planejaram financeiramente para morar sozinhos. A falta de planejamento fez estragos: 25% estão endividados.

Quase metade (45%) dos endividados que moram sozinho acreditam que essa condição aumenta risco de descontrole financeiro. Dentro desse grupo, 47% afirmam que ficaram endividadas porque não tinham ninguém para dividir as contas.

A pesquisa mostrou ainda que os endividados que moram sozinho têm pouco controle das despesas. Essa falta de organização financeira é motivada pela falta de importância que dão ao assunto (33%) e de hábito (27%).

O levantamento revela que os consumidores que moram sozinho não costumam guardar dinheiro: só 33% possuem alguma reserva financeira.

Apesar de não poupar, o público que mora sozinho gosta de fazer compras a prazo: ao menos 40% têm gastos parcelados. Um dado preocupante é que 33% dos que compraram a prazo têm ao menos uma parcela atrasada.

Entre os motivos que levaram esse público a entrar no vermelho estão despesas com bares, restaurantes e baladas (28,4%) e compra de roupas e sapatos (28,4%).

“Quem é o único morador da residência precisa de disciplina extra para manter os compromissos em dia. Afinal, é a própria pessoa quem tem de acertar as contas e lidar com o orçamento no dia a dia”, diz o educador financeiro do SPC Brasil e do portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli.