Protestos em SP e Rio têm confronto entre polícia e manifestantes

1/18 Manifestantes se reúnem no centro do Rio de janeiro para protestar contra o governo de Michel Temer. Os manifestantes pedem a saída do presidente e a convocação de eleições diretas - 30/06/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

2/18 Manifestantes se reúnem no centro do Rio de janeiro para protestar contra o governo de Michel Temer. Os manifestantes pedem a saída do presidente e a convocação de eleições diretas - 30/06/2017 (Pilar Olivares/Reuters)

3/18 Manifestação no Centro do Rio de Janeiro contra o Governo de Michel Temer - 30/06/2017 (Pilar Olivares/Reuters)

4/18 Manifestantes se reúnem na avenida Paulista, região central da cidade, para mais um dia de protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência propostas pelo governo do presidente Michel Temer e por eleições diretas - 30/06/2017 (Bruno Santos/Folhapress)

5/18 Manifestantes se reúnem na avenida Paulista, região central da cidade, para mais um dia de protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência propostas pelo governo do presidente Michel Temer e por eleições diretas - 30/06/2017 (NELSON ALMEIDA/AFP)

6/18 Manifestantes queimam o boneco de um pato amarelo na Avenida Paulista, dia de paralisação parcial contra as reformas trabalhista e da Previdência - 30/06/2017 (ADRIANA TOFFETTI/A7/Estadão Conteúdo)

7/18 Forças militares reforçam segurança no Congresso Nacional devido a protestos contra as reformas do governo Temer, em Brasília - 30/06/2017 (Sergio LIMA/AFP)

8/18 Membro do Movimento dos Sem-Teto protesta contra reformas propostas pelo Governo Temer, em São Paulo - 30/06/2017 (Nacho Doce/Reuters)

9/18 Policiais tentam apagar barricada em chamas feita por manifestantes durante protesto contra as reformas econômicas propostas pelo presidente Michel Temer em São Paulo. (Victor Moriyama/Getty Images)

11/18 Policiais da Força Nacional patrulham uma entrada da Esplanada dos Ministérios antes do protesto contra as reformas econômicas propostas pelo presidente Michel Temer, em uma greve geral nacional organizada por sindicatos contra uma revisão das regras trabalhistas e de pensão em Brasília. (Ueslei Marcelino/Reuters)

12/18 Forças militares reforçam segurança no Congresso Nacional devido a protestos contra as reformas do governo Temer, em Brasília - 30/06/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters)

14/18 Forças militares reforçam segurança no Congresso Nacional devido a protestos contra as reformas do governo Temer, em Brasília - 30/06/2017 (Ueslei Marcelino/Reuters)

16/18 Membros do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MTST) ocupam o aeroporto de Congonhas como forma de protesto contra as reformas propostas pelo Governo Temer, em São Paulo - 30/06/2017 (Leonardo Benassatto/Reuters)

17/18 Policiais apagam barricada em chamas feita por manifestantes durante protesto contra as reformas econômicas propostas pelo presidente Michel Temer nesta manhã em São Paulo. (Nacho Doce/Reuters)