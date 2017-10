Promoção atrai multidão a supermercado do Rio desde a madrugada

Uma promoção da rede Guanabara atraiu uma multidão de clientes para as portas dos supermercados localizados no Rio de Janeiro desde a madrugada. As lojas foram abertas às 8h, com muito empurra-empurra e consumidores empurrando vários carrinhos, o que formou filas.

O interesse do público foi provocado pelos descontos oferecidos pelo aniversário de 67 anos da rede. São 2.000 itens com descontos de até 60%, em comemoração ao seu aniversário. A promoção atinge desde mantimentos até produtos de higiene pessoal e de limpeza.

As ofertas serão feitas durante 42 dias, período no qual haverá alternância dos produtos que ficarão com desconto. Os preços anunciados para hoje hoje valem até amanhã ou enquanto durarem os estoques. No ano passado, foram 40 dias de promoção.

O Guanabara é conhecido por atrair grande número de consumidores as suas promoções de aniversário. A rede tem 25 lojas na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. A empresa espera receber 1 milhão de clientes até domingo, e um aumento de 70% no fluxo até o fim da promoção.

Para este ano, foram contratados cerca de 4.000 funcionários temporários para reforçarem o atendimento. No total, são quase 21.000 funcionários envolvidos na operação especial.