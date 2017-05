Programa ajuda startups da área de saúde com 50 mil euros

A Bayer vai selecionar cinco startups de soluções digitais para a área de saúde para seu programa global de aceleração de negócios. As empresas selecionadas receberão um subsídio de 50 mil euros.

Além da ajuda financeira, os escolhidos passarão um período –de setembro a novembro – no escritório da Bayer em Berlim (Alemanha), onde receberão mentoria de executivos do grupo.

O objetivo do programa é acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras na área de saúde. No ano passado, o Brasil foi o país com mais inscrições para o programa: 56 dos 408 projetos inscritos.

O prazo para inscrever o projeto no programa da Bayer vence amanhã. Mais informações podem ser obtidas no link https://www.grants4apps.com/berlin/program/accelerator-berlin-2017/.