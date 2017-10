Produção industrial cai 0,8% em agosto, diz IBGE

A produção industrial caiu 0,8% em agosto frente a julho, segundo dados divulgados pelo IBGE na manhã desta terça-feira. O resultado interrompe uma série de quatro altas consecutivas na comparação com o mês anterior, período em que a indústria havia acumulado uma alta de 3,3%.

No confronto entre agosto com o mesmo mês do ano anterior, o nível de produção teve aumento de 4%. O acumulado do ano registra alta de 1,5%.

Segundo o IBGE, a queda em agosto frente a julho ocorreu em 8 dos 24 ramos de atividade pesquisados. “Entre os setores, a principal influência negativa foi registrada por produtos alimentícios (-5,5%), interrompendo três meses consecutivos de expansão na produção, período em que acumulou ganho de 9,3%”, disse a instituição em nota.

Houve recuos importantes também nos setores de máquinas e equipamentos (-3,8%), de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,6%) e de indústrias extrativas (-1,1%).

No lado positivo, os crescimentos mais significativos foram em veículos automotores, reboques e carrocerias (6,2%) e perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (5,5%), segundo o IBGE.