Produção de veículos sobe 15% em fevereiro, mas vendas caem

A indústria brasileira de veículos teve alta de 14,7% na produção de em fevereiro sobre janeiro e de 39% sobre fevereiro do ano passado, informou nesta terça-feira a associação que representa as montadoras, Anfavea. Porém, as vendas de veículos novos somaram 135.665 unidades em fevereiro, uma queda de 7,8% sobre janeiro, e recuo de 7,6% na comparação anual.

Segundo especialistas, se o aumento de produção não é seguido pela alta nas vendas, pode haver devolução dos estoques por parte das concessionárias. “A produção no começo do ano surpreendeu muito positivamente, mas havia a expectativa que as vendas acompanhariam essa alta”, diz Flávio Castelo Branco, gerente executivo de política econômica da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O setor automotivo é um dos que mais emprega e tem grande impacto na economia como um todo, por integrar diversos fornecedores. De acordo com dados da Anfavea, o número de funcionários nas empresas do setor era de 104.50

A produção em fevereiro totalizou 200.385 carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. No primeiro bimestre, a produção acumula alta de 28,1% sobre o mesmo período de 2016, para 375.098 unidades. No primeiro bimestre, as vendas de novos foram de 282.884 veículos, 6,4% menos que um ano antes.

(Com Reuters)