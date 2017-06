Produção de veículos é a maior desde março de 2015

As montadoras instaladas no país produziram 237,1 mil veículos em maio, uma alta de 25,1% em relação a abril. Na comparação com maio de 2016, o crescimento foi de 33,8%. Foi o maior total produzido pelo setor desde março de 2015, quando a indústria montou 255.866 carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Com esse desempenho, o setor fecha os primeiros cinco meses do ano com 1,04 milhão de veículos produzidos, alta de 23,4% em relação a igual período de 2016. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Esse aumento foi puxado pelo avanço nas exportações e estabilização das vendas no mercado interno. As vendas somaram 195.562 unidades em maio, uma alta de 24,65% em relação a abril. Na comparação com maio de 2016, houve um avanço de 16,76%. Foi o melhor desempenho desde dezembro, quando as vendas somaram 204.329 veículos.