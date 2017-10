Procon encontra diferença de até 144% em preços de brinquedos

Os consumidores devem pesquisar antes de comprar brinquedos para o Dia das Crianças, festejado em 12 de outubro. Pesquisa do Procon-SP encontrou diferenças de até 144,71% no preço do mesmo produto.

A maior diferença foi encontrada no preço do jogo Grow – Colonizador de Catan, vendido por 89,90 reais em uma loja da zona norte e por 219,99 reais em outra da Zona Sul de São Paulo. Em valor absoluto, a diferença chega a 130,09 reais.

A pesquisa foi realizada em dez estabelecimentos comerciais distribuídos pelas cinco regiões da cidade de São Paulo, entre os dias 19 e 21 de setembro. Foram coletados preços de 115 itens, entre bicicletas, bonecas/bonecos, jogos e massas de modelar. Confira a pesquisa completa no site do Procon-SP.

No interior de São Paulo, a maior diferença encontrada foi de 190,94%, em São José dos Campos, na boneca Carinha de Anjo Dulce Maria, da Baby Brink. O preço do item variou de 54,90 reais a 159 reais.

Além do preço, o Procon-SP orienta o consumidor a avaliar a adequação do brinquedo à idade da criança, seus interesses e habilidades. É importante observar se o item traz informações claras e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, origem, composição, preço e garantia.

A embalagem do produto deve conter indicação da idade ou faixa etária, instruções de uso e de montagem, descrição dos itens inseridos, identificação do fabricante ou importador além de informação sobre riscos. Todos os brinquedos precisam conter o selo de certificação do Inmetro, que indica que o produto foi fabricado e comercializado de acordo com as normas técnicas.