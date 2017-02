‘Prévia do PIB’ recua 0,26% em dezembro, diz BC

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) recuou 0,26% em dezembro, após alta de 0,2% em novembro, na série com ajustes sazonais. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira. Com isso, o resultado da atividade econômica foi de -4,55%, ante os -4,76% registrados em novembro, segundo a análise do BC. Na série sem ajuste sazonal, o recuo em um ano foi de 4,34%.

O índice de atividade do Banco Central incorpora informações sobre o nível de atividade nos setores da economia: indústria, comércio, serviços e agropecuária, além do volume de impostos. O indicador serve como parâmetro para o BC avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e é considerado uma “prévia” do produto interno bruto (PIB),

Já o PIB, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), representa a soma de todas as riquezas produzidas e é o índice oficial de atividade do país. A última previsão dos economistas consultados pelo Boletim Focus para o PIB de 2016, em janeiro, apontava para uma retração de 3,49%. Para este ano, a estimativa divulgada nesta semana é de alta de 0,48%.