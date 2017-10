‘Prévia do PIB’ mostra queda de 0,38% na economia brasileira

A economia brasileira sofreu recuo de 0,38% em agosto na comparação com o mês anterior, de acordo com dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) divulgados nesta quarta-feira. O indicador é uma estimativa da atividade econômica feito pelo BC, e é considerado uma “prévia” do PIB.

É o primeiro resultado negativo após duas altas consecutiva do IBC-Br, que cresceu 0,41% em julho em relação a junho. Neste ano, também houve recuo no indicador durante os meses de março (de 0,28%) e maio (0,41%). Na comparação entre agosto deste ano e o mesmo mês do ano passado, o avanço da atividade foi de 1,64%.

O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, serviços e agropecuária, além do volume de impostos.

O indicador oficial sobre o desempenho da economia é o PIB, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e que representa uma soma mais abrangente, de todas as riquezas produzidas pelo país. No trimestre encerrado em junho, o IBGE registrou alta no PIB, de 0,2%, que foi puxada pela alta no consumo das famílias.

A previsão dos economistas de mercado para o PIB de 2017 é de expansão de 0,72%, segundo o último Boletim Focus.