Prefeitura vai autorizar reabertura do Shopping 25 de Março

A Prefeitura de São Paulo vai assinar nesta terça-feira um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com os donos do Shopping 25, na região central da cidade, que permitirá a reabertura do local. O centro comercial está fechado desde setembro, após uma operação da Receita Federal para combater o comércio ilegal na região central da capital paulista.

Uma das exigências do termo é que os donos dos estabelecimentos fiscalizem o comércio de produtos falsificados, sob pena de multa diária de 100.000 reais.

O local tem cerca de 900 lojas, e foi lacrado por falsificação. O então secretário de prefeituras regionais da cidade, Bruno Covas, disse à época que foram recolhidas cerca de 800 toneladas de mercadorias, no valor de 300 milhões de reais, no Shopping 25 e em outras duas galerias da região.