Preço de imóveis tem maior queda mensal em 5 anos, diz FipeZap

O preço da venda de imóveis novos recuou 0,16% em maio sobre abril, segundo a pesquisa FipeZap. O levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), feito com base nos anúncios de 20 cidades no site Zap Imóveis, foi divulgado nesta sexta-feira. É a maior queda desde o início da série histórica desta pesquisa, iniciada em 2012.

O levantamento destaca que em nenhum dos vinte locais a variação de preços ficou acima da inflação esperada para o mês, de 0,46%. A FipeZap trabalha com uma estimativa de reajuste de preços pois o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio só será divulgado pelo IBGE na próxima sexta-feira.

Os valores tiveram baixa em treze das vinte cidades pesquisadas, sendo que as maiores baixas foram registradas em Recife (0,64%), Rio de Janeiro (0,48%), São Caetano (0,37%), Belo Horizonte (0,36%) e Vitória (0,35%). Os principais aumentos foram vistos em Santos (0,44%), Goiânia (0,35%), Vila Velha (0,27%), Fortaleza (0,16%) e Florianópolis (0,14%).

O preço médio por metro quadrado no mês foi de 7.682 reais. A cidade do Rio de Janeiro ocupa novamente a liderança entre as mais caras, com 10.132 por metro quadrado, seguida por São Paulo (8.683 reais) e Distrito Federal (8.435 reais). Os locais com menor valor dentre os monitorados foram Contagem (MG), com 3.519 reais, Goiânia (4.121 reais) e Vila Velha (ES). com 4.644 reais.