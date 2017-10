Preço da gasolina volta a subir nos postos, em novo recorde

O preço médio do litro da gasolina voltou a subir nos postos, batendo novo recorde no ano. O preço médio do combustível aumentou para 3,884 reais na semana passada, segundo pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Na semana anterior, o preço médio do litro da gasolina era de 3,879 reais.

O Norte tem o maior preço médio de gasolina por região do país: 4,077 reais. Em seguida vem o Centro-Oeste, com um preço médio de 3,911 reais, seguido pelo Nordeste, com 3,895 reais por litro. No Sul, o litro da gasolina sai por 3,893 reais, em média. No Sudeste, o preço médio ficou em 3,841 reais,

O preço médio do litro de diesel também subiu, passando de 3,321 reais para 3,333 reais.

O preço médio do litro do álcool nos postos passou de 2,624 reais para 2,637 reais entre a semana encerrada no dia 23 de setembro e sexta-feira passada.