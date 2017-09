Preço da gasolina sobe e bate novo recorde no ano, diz ANP

O preço médio da gasolina subiu pela sexta semana consecutiva, de 3,872 reais para 3,879 reais por litro. O dado da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) leva em conta o valor pago pelo consumidor em 3.166 postos pelo Brasil na última semana. É o maior valor registrado para o combustível neste ano.

O preço do diesel também sofreu reajuste, de 3,287 reais para 3,321 reais, segundo o levantamento. Já o preço do etanol teve queda na última semana, após quatro semanas consecutivas de alta, sendo vendido a 2,624 reais por litro ante 2,632 reais na anterior.

Calculadora do combustível mostra que ainda é mais vantajoso financeiramente abastecer com álcool do que com gasolina. Para compensar, o preço do álcool não pode superar 70% do valor da gasolina (consulte).

A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço da gasolina das refinarias em 0,3%, e o do diesel em 0,4% a partir de terça-feira. A medida faz parte dos reajustes periódicos anunciados pela companhia, que tem sido quase diários desde julho. No último mês, o preço cobrado das distribuidoras subiu 6,64% na gasolina e 9,27%.

A alta no preço dos combustíveis foi o principal impacto na inflação de agosto, que teve alta de 0,19%, segundo o IBGE.