Prazo para sacar o PIS está acabando; saiba se você tem direito

O prazo para sacar o abono salarial do PIS e Pasep está acabando. O abono pode chegar ao valor de um salário mínimo (937 reais), dependendo do período trabalhado em 2015 – ano-base do calendário de pagamento.

O prazo para sacar o benefício termina em 30 de junho. Mas muita gente ainda não resgatou o abono salarial.

Números da Caixa Econômica Federal mostram que até o fim de maio 1,7 milhão de pessoas com direito ao pagamento do abono e rendimento do PIS não tinham recebido o benefício – equivalente a 5,8 bilhões de reais.

O abono salarial do PIS é pago para funcionários do setor privado. Já os servidores públicos recebem o abono do Pasep.

No Banco do Brasil, responsável pelo pagamento do Pasep, o número de pessoas que deixou de sacar o benefício é bem menor que na Caixa. Das pessoas com direito ao benefício, 349 mil ainda não resgataram o abono, que totaliza 264,7 milhões de reais.

Quem tem direito deve correr, pois o dinheiro que deixar de ser resgatado será incorporado ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) após 30 de junho. Ou seja, o trabalhador perderá esse dinheiro.

Quem tem direito

Para ter direito ao benefício é preciso:

– Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

– Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante 2015;

– Ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2015;

– Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O pagamento é proporcional ao período trabalhado. Quem trabalhou o ano todo recebe 927 reais. Quem trabalhou um mês, recebe o equivalente a 1/12 de 937 reais, ou seja, 78 reais.

Como receber

O abono do PIS pode ser recebido nas agências da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas. Para isso, é preciso ter o Cartão do Cidadão e a senha dele.

Quem não tiver cartão deve ir até uma agência da Caixa com documentos de identificação.

No caso do Pasep, o pagamento é efetuado pelo Banco do Brasil. Correntistas dos dois bancos recebem o benefício diretamente em conta.