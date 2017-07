Prazo para sacar conta inativa do FGTS termina no dia 31

Os brasileiros com direito ao saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm mais sete dias para resgatar o dinheiro. O prazo para sacar o saldo da conta inativa termina em 31 de julho.

O dinheiro de quem deixar sacar volta para a conta do FGTS depois desta data e só pode ser liberado nos casos previstos pela lei, como aposentadoria ou aquisição da casa própria (confira).

Nesta reta final, não há mais restrições de saque pela data de nascimento. Ou seja, nascidos em qualquer mês do ano podem sacar seu dinheiro.

Têm direito ao saque da conta inativa os trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015.

Até o dia 12 de julho foram sacados mais de 41,8 bilhões de reais (96% do total) por cerca de 24,8

milhões de trabalhadores (82% do total), segundo dados mais recentes da Caixa Econômica Federal. Inicialmente, a previsão era de que seriam resgatados 35 bilhões de reais

No Sudeste estão o maior número de trabalhadores com direito ao saque, foram pagos 26,4 bilhões de reais na região, sendo 17,6 bilhões apenas em São Paulo. No Sul, foram sacados 7,7 bilhões de reais. Seguidos por Nordeste (3,3 bilhões de reais), Centro-Oeste (3 bilhões de reais) e Norte (1,2 bilhão de reais).