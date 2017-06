Prazo de pagamento do abono do PIS é prorrogado

O prazo de pagamento do abono salarial do PIS e do Pasep , que acabaria amanhã, será prorrogado. Quem deixar de sacar o benefício até amanhã pode esperar pela reabertura do prazo de pagamento, que será retomado em 27 de julho.

Segundo cálculos do Ministério do Trabalho, mais de 1,57 milhão de trabalhadores ainda não sacaram o benefício. O valor disponível chega a 1,97 bilhão de reais. O valor do abono salarial varia de 78 reais a 937 reais, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou em 2015.

Essa é a segunda vez que o governo prorroga o prazo de pagamento. No ano passado, os trabalhadores também tiveram mais tempo para sacar o benefício. Se o prazo não tivesse sido prorrogado, os trabalhadores que esqueceram de sacar perderiam o dinheiro – ele seria devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) também aprovou ontem o calendário de pagamento do abono salarial do ano-base 2016. Os recursos vão beneficiar 24,12 milhões de trabalhadores, que poderão começar a sacar, também, no próximo dia 27 de julho. O saque inicial, neste caso, será para os nascidos em julho (PIS), que recebem pela Caixa, e para quem tem inscrição com final 0 (zero) e que recebem Pasep pelo banco do Brasil.

Quem tem direito

Para ter direito ao benefício é preciso:

– Estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

– Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante 2015;

– Ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2015;

– Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

O pagamento é proporcional ao período trabalhado. Quem trabalhou o ano todo recebe 937 reais. Quem trabalhou um mês, recebe o equivalente a 1/12 de 937 reais, ou seja, 78 reais.

Para saber se tem direito, consulte o site do Ministério do Trabalho (http://trabalho.gov.br/abono-salarial/consulta-abono-salarial)

Como receber

O abono do PIS pode ser recebido nas agências da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas por trabalhadores do setor privado. Para isso, é preciso ter o Cartão do Cidadão e a senha dele.

Quem não tiver cartão deve ir até uma agência da Caixa com documentos de identificação.

No caso do Pasep, o pagamento é efetuado pelo Banco do Brasil. Correntistas dos dois bancos recebem o benefício diretamente em conta.