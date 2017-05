Poupatempo cria assistente para agilizar agendamentos

O Poupatempo lançou um recurso online para os usuários que precisam fazer agendamento dos serviços. Da tela de um computador ou celular, os interessados podem marcar uma data para atendimento com a ajuda do Poupinha, assistente virtual da empresa, criada pela startup Nama- Inteligência Artificial.

Antes do recurso, os usuários podiam fazer agendamentos por meio do site do Poupatempo, mas a adesão era baixa. Segundo o diretor da Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), Ilídio Machado, grande parte das pessoas, cerca de 90 mil dos atendidos diariamente, iam até uma unidade para fazer o agendamento e precisavam retornar em outra data. Diariamente, o Poupinha auxilia cerca de 5,7 mil pessoas, sem que elas tenham que sair de casa.

O assistente ganhou não só a simpatia dos usuários da rede, como também do governador de São Paulo, que declarou que iria contratá-lo como funcionário do Poupatempo. Entre os atendimentos, o Poupinha recebeu mensagens de “Deus o abençoe” e “Obrigada”, uma vez que as pessoas chegam a confundi-lo com um funcionário real.

Para fazer o agendamento é simples: pelo portal, a pessoa pode agendar alguns serviços por meio do ícone na parte inferior direita da tela – ou fazendo login pelo site, opção antiga mas ainda disponível. O recurso abrirá uma conversa com o Poupinha, que dará as diretrizes.

Os usuários também podem agendar uma data pelo messenger, bate-papo do Facebook, também com a ajuda do assistente.

“A vantagem do Poupinha é que ele está disponível o tempo todo, não tem fila. Isso é importante porque no dia-a-dia sempre estamos com a agenda apertada e com pressa”, disse Machado.

Além de agendamentos, o assistente pode tirar dúvidas sobre o serviço de emissão da Carteira de Identidade (RG). Em breve, o Poupinha deve ser habilitado para informar sobre a CNH e Atestado de Antecedentes.

Toten

O Poupatempo também vem investindo em outra tecnologia, o toten, para auxiliar nos 157 mil atendimentos diários das 72 unidades da rede. “É mais uma possibilidade de atendimento. Na verdade, o que nós sempre buscamos é oferecer cada vez mais opções para o consumidor, quanto mais funções pudermos oferecer, melhor”.

Com o toten, os usuários podem solicitar serviços simples, como a 2º via do RG, sem ter passar pelo atendimento presencial. O sistema realiza cerca de 17 mil transações por dia, agendar data é o recurso mais utilizado pelas pessoas.

De acordo com Machado, o toten está disponível em 19 de todas as unidades do Poupatempo, a intenção é expandir esse tipo de atendimento para outras localidades.

Ainda assim, o diretor ressalta a importância dos trabalhadores para o funcionamento das unidades. “Não podemos substituir o calor humano, a conversa”.

O Poupinha, lançado em dezembro de 2016, recebeu ao todo mais de 10 milhões de mensagens pelo site. Pelo Facebook, foram cerca de 640 mil bate-papos. Com o recurso, que ainda está em fase de testes, foram mais de 268 mil agendamentos concluídos.