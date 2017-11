Poupança volta a ter saída de recursos em outubro, após 5 meses

Os rendimentos da poupança somaram 3,2 bilhões de reais. A remuneração desse tipo de aplicação é atualmente formada pela Taxa Referencial (TR), mais 70% da Selic – que está em 7,50%.

As cadernetas têm queda no rendimento desde setembro , por causa da redução da taxa básica de juros a 8,25% pelo Copom. Com a Selic menor, a regra que faz com que a poupança tenha rendimento fixo dá lugar a outra, que acompanha a queda dos juros.