Poupança tem 2º pior déficit da história, de R$ 40,7 bilhões

O saldo líquido da Poupança ficou negativo em 40,701 bilhões de reais em 2016, segundo informações do Banco Central divulgadas nesta quinta-feira. Este é o segundo pior resultado na série histórica iniciada em 1995, superado apenas pelo rombo de 53,567 bilhões de reais registrado em 2015.

O número de 2016 é resultado de 1,948 bilhões de reais em depósitos e 1,989 bilhões de reais em retiradas. A captação líquida em dezembro foi de 10,668 bilhões de reais, o segundo resultado positivo no ano – em novembro, havia sido de 1,881 bilhões de reais. Com o resultado no mês, o saldo total da poupança é de 664,992 bilhões de reais.

A remuneração da poupança é formada por uma taxa fixa de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR) – esse cálculo vale para quando a taxa básica de juros (Selic) está acima de 8,5% ao ano e atualmente está em 13,75% ao ano.

