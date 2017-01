Positivo anuncia recall de notebooks por defeito na bateria

A Positivo Informática anunciou nesta quarta-feira o recall de notebooks da marca em razão de um defeito na bateria. Os modelos afetados são: Positivo Premium XS 4210; 7210; 8320; 7205; 7410; 7330; 8410; e modelos Positivo Premium TV XS 3010 e 3210 fabricados entre 12 de abril e 14 de novembro de 2014. A empresa recomenda que os usuários afetados desliguem os aparelhos e não voltem a utilizá-los até que seja feito o reparo, que pode ser feito gratuitamente a partir de hoje.

Segundo a empresa, um problema na bateria pode fazer com que esta entre em curto circuito e superaqueça. “Neste caso específico, não se descarta a possibilidade de combustão e princípio de incêndio, podendo causar danos físicos e materiais aos consumidores e a terceiros.”, diz a nota. Consultada, a Positivo disse que está apurando a quantidade de unidades afetadas pelo problema.

Para verificar se um notebook está envolvido neste recall, é possível fazer a consulta a partir do número de série afixado na parte inferior do equipamento no site da empresa ou contatar a Central de Relacionamento da Positivo pelo telefone 0800-6440807, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 20h e de sábado das 08h às 14h.