Por que o iPhone X custa tão caro no Brasil

A Apple divulgou o preço de venda do iPhone X no Brasil. O celular topo de linha da empresa custará de 6.999 reais a 7.799 reais, dependendo da capacidade de armazenamento – 64 Gb ou 256 GB.

Com esse valor, o iPhone X custará no Brasil mais do que o dobro do preço cobrado nos Estados Unidos, onde o aparelho de 64 GB é comercializado por 999 dólares. Lá, o aparelho de 256 GB sai por 1.149 dólares.

Levando em conta apenas a cotação do dólar, o aparelho de 999 dólares sairia por 3.269 reais no Brasil. Uma parte dessa diferença pode ser explicada pelos tributos incidentes sobre o produto no país.

De acordo com estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro paga cerca de 39,8% em impostos na compra de um celular. Repassando esses 39,8% para o preço do iPhone vendido nos Estados Unidos, o preço chega a 4.570 reais no Brasil (Veja quanto pagamos de impostos sem perceber )

Outro fator que encarece a venda do produto é a margem de lucro das lojas eletrônicas e físicas. Mesmo assim, a diferença continua sendo gritante.

Para Alessandro Salvatori, editor-chefe do Blog do iPhone, o preço elevado do iPhone X no Brasil é uma estratégia comercial da Apple para reduzir o volume de pedidos do aparelho. “A empresa não tem produto para estregar. Os estoques mundiais estão baixíssimos e a Apple está com dificuldade de fabricar na velocidade da demanda.”

Em vez de informar que não terá produtos para entregar, diz Salvatori, a empresa coloca o preço lá em cima. “A Apple forçou o preço para reduzir os pedidos. O preço deve cair lá por fevereiro ou março, quando a produção estiver normalizada.”

Procurada, a Apple não se manifestou sobre o preço e incidência de impostos sobre seus produtos. No site americano da Apple, o prazo de entrega para quem comprar um iPhone X é de cinco a seis semanas.