Por Previdência, Temer devolverá autonomia do Porto de Suape

O presidente Michel Temer viajará ao Recife na próxima sexta-feira para devolver oficialmente a autonomia do Porto de Suape ao Governo de Pernambuco. Com a autonomia, o Estado poderá fazer a gestão plena do porto, fazendo ele mesmo, por exemplo, a licitação dos terminais.

A devolução é mais um gesto de Temer em busca de apoio à reforma da Previdência. Com a medida, o presidente da República espera contar com empenho do atual governador pernambucano, Paulo Câmara (PSB), para reverter a decisão da direção nacional do PSB de fechar questão contra a proposta.

O governador de Pernambuco, que já defendeu publicamente as reformas trabalhista e da Previdência, é próximo do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. O dirigente partidário lidera movimento dentro do partido que defende independência da legenda em relação ao governo Michel Temer.

A autonomia do porto tinha sido suspendida pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2013, após a promulgação da Lei dos Portos. Na época, a medida gerou atrito entre a petista e o então governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), morto em acidente aéreo em 2014.

Na última quinta-feira, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco (PMDB), esteve no Recife, para preparar a visita de Temer ao local. Na capital pernambucana, Moreira sobrevoou de helicóptero o Porto de Suape.

