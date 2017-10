Polenguinho explica post após polêmica nas redes sociais

A Polenguinho precisou explicar o conceito de uma postagem feita nas redes após ataque nas redes sociais. Na explicação, a empresa informa que a inspiração para a postagem foi a capa do álbum The Dark Side of The Moon, da banda Pink Floyd e que o ‘objetivo era brincar com o conceito de fominha’.

A Polenguinho afirma que não fez alusão ao movimento LGBT, mas respeita a causa. “Contamos com todos que adoram o queijinho mais querido do Brasil desde mil novecentos e bolinha para fomentar uma comunicação afetuosa e fluída por aqui!”, diz a postagem.

Logo em seguida, as pessoas passaram a elogiar a postagem da empresa e a criticar aqueles que atacaram o post.

“Vou voltar a comprar só por causa dessa capa do Pink Floyd”, escreveu um internauta. “Estão mitando nas respostas ! Kkkkkk Samba mais na cara dos homofóbicos”, postou um outro.

Apesar da reação da Polenguinho e da crítica aos que enxergaram na postagem uma referência LGBT, não havia muitos comentários fazendo essa correlação. Um dos críticos escreveu: “Até Polenguinho fazendo ideologia de gênero! Na boa, empresa pondo arco íris já está incitando os fatos. Menos um produto em meu lar e dos meus familiares.”