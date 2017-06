PIB brasileiro é o lanterna em ranking com 39 países

Apesar do crescimento de 1% registrado no primeiro trimestre de 2017, o Brasil ainda é o último colocado em um ranking que compara o PIB (Produto Interno Bruto) de 39 países. De acordo com a consultoria Austin Rating, que elabora o levantamento, o país fica atrás de Rússia, Ucrânia e Grécia -nações que, até recentemente, enfrentavam graves crises.

O desempenho ruim do Brasil em relação aos demais países também ocorre pela diferença na comparação. Enquanto o resultado divulgado por aqui é comparado com o trimestre imediatamente anterior, o ranking se baseia sempre na comparação ante o mesmo período de um ano antes.

Assim, nessa comparação, o PIB brasileiro caiu 0,4% no primeiro trimestre deste ano ante os três primeiros meses de 2016.

De qualquer maneira, o desempenho apático tem ligação com os problemas políticos que o país vem enfrentando, segundo a consultoria. “A diferença entre a recuperação dos países é questão política. Isso deixa muito claro que quando os países tiraram a questão política da frente, eles conseguem se recuperar”, diz Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.

A Grécia registrou queda de 0,3%, enquanto Rússia e Ucrânia tiveram altas de 0,5% e 2,4%, respectivamente.

Segundo Agostini, problemas políticos, como a delação da JBS, que colocou o presidente Michel Temer (PMDB) no centro das investigações, atrapalham o desempenho econômico do país.

“Agora não podemos colocar a culpa no cenário externo mais. Até o ano passado tínhamos uma dúvida sobre [o presidente dos EUA] Donald Trump, mas vimos que não será tão ruim e superamos esse problema, mas aí vem JBS e novos solavancos na economia”, diz.

O líder do ranking é a China, com alta de 6,9%, seguida por Filipinas (+6,4%), Índia (+6,1%) e Malásia (5,6%).