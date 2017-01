Petrobras vende unidade no Chile por US$ 470 milhões

A Petrobras informou que concluiu nesta quarta-feira a operação de venda de 100% da Petrobras Chile Distribuición (PCD) para a Southern Cross Group. Com o negócio, aprovado em 22 de julho de 2016, a Petrobras terá entrada de caixa de 470 milhões de dólares (1,5 bilhão de reais), dos quais 90 milhões de dólares (290 milhões de reais) oriundos da distribuição de dividendos líquidos de impostos da PCD.

Os 380 milhões de dólares (1,22 bilhão de reais) restantes foram pagos nesta quarta-feira pela Southern Cross, segundo a companhia, que disse ainda que valor está sujeito a ajustes finais. A PCD é a companhia de distribuição de combustíveis da Petrobras no Chile e possui 279 postos de serviços, uma planta de lubrificantes, oito terminais de distribuição, operações em onze aeroportos e participação em duas empresas de logística.

A operação é parte do plano de parcerias e desinvestimentos 2015-2016 da Petrobras, que atingiu 13,6 bilhões de dólares (43,82 bilhões de reais) no biênio, em programa que visa reduzir o endividamento da companhia. A meta estipulada pela companhia era de se desfazer de 15,1 bilhões de dólares (48,65 bilhões de reais) em ativos no período.

(Com Reuters)