Petrobras reduz preço do diesel em 4,8% e da gasolina em 5,4%

A Petrobras anunciou nesta noite desta sexta-feira que decidiu reduzir o preço médio da gasolina cobrado nas refinarias em 5,4%, e do diesel em 4,8%. Os novos valores começam a ser aplicados a partir do sábado. Se o ajuste for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, a gasolina deve cair em média 2,3%, ou cerca de 9 centavos por litro, e o diesel 3%, também 9 centavos.

A empresa começou em outubro a fazer uma revisão, pelo menos uma vez a cada 30 dias, dos preços de venda dos seus combustíveis às distribuidoras. Na última alteração, em 26 de janeiro, as reduções para a gasolina e do diesel foram de 1,4% e 5,1%, respectivamente. Porém, como os postos têm liberdade para decidir o valor cobrado, nem sempre os descontos no preço são repassados ao consumidor.

De acordo com a petroleira, os novos preços anunciados nesta sexta-feira continuam com uma margem positiva em relação aos valores cobrados no mercado internacional e estão alinhados com os objetivos do plano de negócios para o período entre 2017 e 2021. “A decisão é explicada principalmente pelo efeito da valorização do real desde a última revisão de preços, pela redução no valor dos fretes marítimos e ajustes na competitividade da Petrobras no mercado interno”, disse a Petrobras em nota à imprensa.

(Com Estadão Conteúdo)