Pesquisa mostra os pacotes mais baratos de TV para crianças

O preço dos pacotes de TV por assinatura com canais infantis varia pouco, cerca de 40 reais por mês. Em um ano, a diferença pode atingir 520 reais. Os resultados são da pesquisa da Proteste, associação de consumidores.

O estudo analisou todos os planos individuais de TV disponíveis nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro das operadoras Claro, NET, Oi TV, Sky e Vivo – não foram levados em consideração combos (TV + internet + telefone).

A Proteste simulou a contratação de planos que disponibilizavam quatro canais – Cartoon Network HD, Discovery Kids HD, Nickelodeon HD e Gloob HD. A pesquisa apontou o pacote Mix HD da ClaroTV como o serviço de melhor custo-benefício, a mensalidade custa 129,90 reais, mas a operadora oferece um preço de 59,90 reais nos quatro primeiros meses de assinatura. O plano está disponível tanto para São Paulo quanto Rio de Janeiro.

Para os cariocas, a TV MIX HD da Oi TV é o plano mais caro, com preço de 149,90 mensais – a operadora não oferece o serviço em São Paulo. A diferença entre o plano mais barato e o mais caro é de 520 reais ao ano.

Como o plano da Oi TV não é oferecido em São Paulo, o plano mais caro para os paulistanos é o Ultra HD da Vivo, com uma diferença anual de 400 reais em relação ao mais barato.

Confira abaixo a lista completa:

Operadora Plano Mensalidade Custo anual Claro MIX HD 129,90 reais 1.278,80 reais Sky MASTER HD 109,90 reais 1.318,80 reais NET MIX HD 139,90 reais 1.498,80 reais Vivo ULTRA HD 139,90 reais 1.678,80 reais Oi TV MIX HD 149,90 reais 1.798,80 reais

Segundo o técnico e representante da Proteste, Rafael Bomfim, o streaming é uma alternativa para os quem buscam variação e economia. “É comum o consumidor contratar um plano e não usar todos os canais. Ele precisa conhecer seu perfil e necessidade. Para quem é fã de esporte, por exemplo, a TV por assinatura vale a pena”.

Enquanto a mensalidade de TV varia entre 109,90 reais e 149,90 reais, streamings como Netflix ou Amazon Prime Video têm preço entre 19,90 reais e 37,90 reais.

Procurada, a Vivo informou que oferece pacotes completos com mais de 95 canais HD e opções de canais infantis em todos eles com preços a partir de 84,90 reais.

NET e Claro HDTV afirmaram que buscam sempre ampliar a grade da programação infantil – atualmente são 13 opções. As crianças também podem ter acesso aos conteúdos pelo NOW Kids, serviço de vídeo on demand da operadora com preço já incluso na mensalidade.

A Oi afirmou que tem uma estratégia comercial focada na convergência de serviços, o que garante mais economia para os clientes. “Cerca de 95% dos clientes de TV por assinatura optam por contratar o serviço no combo, o que pode reduzir o preço do plano mencionado pela pesquisa para 99,90 reais ao mês, gerando uma economia de 50 mensais”.

A Sky não deu retorno à VEJA até o fechamento da matéria.