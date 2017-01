Otimismo com Trump faz Bolsa de NY bater recorde histórico

O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York bateu a marca dos 20 mil pontos pela primeira vez na história nesta quarta-feira. O resultado é reflexo do otimismo de Wall Street com o governo de Donald Trump. Investidores esperam que o novo presidente dos Estados Unidos corte impostos e acelere os projetos de infraestrutura, dando estímulo à economia americana.

“O mercado de ações deu a ele esse extraordinário voto de confiança”, resumiu Ed Yardeni, presidente da consultoria Yardeni Research, à rede CNN.

Logo nos seus primeiros dias de mandato, Trump deu sinais de que vai investir em grandes projetos, aprovando a construção de dois oleodutos e assinando um decreto que destina verbas para o muro na fronteira com o México – uma de suas principais promessas de campanha. As medidas impulsionaram as ações de empresas dos setores ligados à construção.

Às 17h30 desta quarta, a Bolsa de Nova York operava em alta de 0,8%, com o índice Dow Jones atingindo 20.080 pontos.