Os novos leilões do petróleo vêm aí

Em VEJA desta semana, todos os detalhes sobre as novas rodadas de leilões do petróleo programadas para este ano e os anúncios que a Agência Nacional do Petróleo pretende fazer para incentivar ainda mais o setor. Em meio a tantas mudanças nas políticas de conteúdo nacional e na exigência de participação da Petrobras nas concorrências do pré-sal, o setor petrolífero privado internacional se prepara para desembarcar no Brasil no segundo semestre.

“Quanto mais previsibilidade para a indústria, mais interesse ela terá”, afirma Décio Oddone, diretor-geral da ANP. A expectativa do governo é que sejam atraídos 83 bilhões de dólares em investimentos com os dez leilões entre 2017 e 2019.

