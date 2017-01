Os carros mais vendidos no mundo em 2016

Se ver o Toyota Corolla como o quinto carro mais vendido do Brasil no ano passado surpreendeu você, saiba que ele foi o carro mais vendido do mundo em 2016. De acordo com a consultoria Focus2Move, foram 1.316.383 unidades vendidas ao redor do mundo. É um número 3,6% menor que o registrado no ano passado, ainda assim suficiente para manter a liderança.

Mas o ranking teve boas alterações. As picapes Ford F-Series, que lideram o ranking de vendas nos Estados Unidos há 40 anos, ocupam a segunda posição com 993.779 unidades. O Volkswagen Golf, segundo lugar em 2015, viu suas vendas caírem 6,2% e em 2016 ficou com a terceira posição com 991.414 unidades.

Apesar da presença discreta no mercado brasileiro, o Hyundai Elantra foi o quarto carro mais vendido, com 788.081 unidades, seguido pelo Honda CR-V, outro em maus momentos no Brasil, com 752.463 unidades. O Ford Focus foi o sexto, com 734.935 carros emplacados no mundo.

A propósito, o Elantra é o segundo sedã médio mais vendido. O terceiro é o Honda Civic, que subiu 8 posições e figura como 9° mais vendido, com 668.707 unidades, seguido pelo Volkswagen Jetta (14°), com 613.258 unidades. O Chevrolet Cruze figura em 24° com 472.301 unidades, número 16,8% menor que o de 2015, quando foi o 15° mais vendido.

