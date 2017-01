Os 50 carros mais vendidos no Brasil em 2016

Mesmo com a crise que viu a venda de carros novos (automóveis e comerciais leves) no país cair 19,80% – de 2.476.823 para 1.986.389 – em relação a 2015, o líder de emplacamentos pelo segundo ano consecutivo tem muito o que comemorar.

Enquanto no ano passado o Chevrolet Onix acumulou 125.931 unidades, em 2016 esse número subiu para 153.372. O carro sofreu um facelift e ganhou novas versões em agosto, e abriu vantagem folgada para o segundo colocado, o Hyundai HB20 (121.616).

Do coreano para baixo, o degrau é considerável: o Ford Ka hatch fechou a temporada em terceiro, com 76.616, seguido pelo Chevrolet Prisma, o sedã irmão do Onix (igualmente renovado), com 66.337 emplacamentos.

Em quinto lugar, alinhando 64.740 unidades, uma quase-surpresa: o veterano Toyota Corolla, o primeiro carro médio da lista, e que contrariou todas as expectativas geradas pela chegada dos novos Honda Civic e Chevrolet Cruze, que não conseguiram afetar suas vendas.

