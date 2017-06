Operação combate sonegação em venda de videogames em SP

A Secretaria da Fazenda de São Paulo deflagrou hoje a operação Game Over, que tenta desarticular um esquema de sonegação de impostos na venda de videogames. O esquema envolveria 40 empresas, entre distribuidores e varejistas.

Essas companhias, segundo a Fazenda, movimentaram 800 milhões de reais desde 2015 com a venda de videogames. Entre as empresas investigadas está a B2W, que controla os sites da Americanas, Shoptime e Submarino.

De acordo com a secretaria, as investigações indicam que um grupo abriu diversas empresas de fachada, utilizando-se de sócios laranjas para emitir notas fiscais para “esquentar” as mercadorias e simular o recolhimento do ICMS devido em operações sujeitas ao regime de substituição tributária.

Com aparência de legalidade, empresas distribuidoras, também pertencentes ao grupo, recebiam essas mercadorias e as revendiam a grandes redes varejistas. Estas comercializavam com os consumidores finais por meio de suas plataformas e-commerce e de suas lojas físicas.

A B2W informa que está colaborando com as investigações, atendendo os pedidos das autoridades.

A Fazenda não revela o nome das demais empresas alvos da operação, pois a investigação corre em sigilo. A B2W é a única grande varejista investigada na operação.