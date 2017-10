Oi fará ligações gratuitas até março em orelhões de 15 estados

Os moradores de 15 estados poderão fazer ligações gratuitamente a partir de orelhões da operadora Oi até março de 2018. A medida vale para telefones fixos, tanto para chamados locais como para de longa distância.

A obrigação foi imposta pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) após a empresa não disponibilizar o número mínimo de telefones públicos em condições de operação que deveria nestes locais. Os estados são: Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espirito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Segundo a Anatel, para usar os aparelhos sem custo, é preciso apenas discar normalmente, sem necessidade de nenhuma etapa extra.

A agência reguladora determina que a disponibilidade da planta de orelhões deve ser de no mínimo 90% em todas as unidades da federação, e de no mínimo 95% nas localidades atendidas somente por orelhões.

Esta é a sexta vez que a Anatel promove uma medida do tipo, sendo que a primeira vez ocorreu em abril de 2015.

Outro lado

Por meio de nota, a Oi disse que os orelhões, por estarem em vias públicas, são alvo de vandalismo diariamente. “A Oi esclarece ainda que mantém um programa permanente de manutenção de seus telefones públicos e conta com as solicitações de reparo enviadas à companhia pelo canal de atendimento 10314 por consumidores e por entidades públicas”, diz trecho do texto.