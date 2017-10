Nubank lança serviço gratuito de conta corrente

Os clientes da Nubank, empresa financeira virtual, terão a possibilidade de ter uma conta corrente na instituição. O anúncio foi feito pelo fundador da empresa, David Vélez, durante evento nesta terça-feira, em São Paulo.

A Nubank ficou conhecida por oferecer cartão de crédito para os clientes sem a cobrança de anuidade.

O serviço, chamado de Nuconta, será gratuito e permitirá transferências e pagamento da fatura do cartão de crédito. A instituição estuda disponibilizar nos próximos meses a opção de pagamento de boletos e contas. Todo o dinheiro depositado nas contas será aplicado, automaticamente, em investimentos em títulos públicos, e o correntista receberá os rendimentos diariamente.

O pedido de abertura da conta corrente está disponível aos atuais clientes, e deverá ser feito por meio do aplicativo. A empresa começará a disponibilizar o produto a quem manifestar o interesse através do seu site, e a expectativa é que esteja liberado para qualquer interessado no primeiro trimestre de 2018.

A fintech – nome dado às empresas financeiras digitais – foi criada em 2013, com a promessa de oferecer taxas de cartão de crédito mais competitivas por não ter que arcar com uma rede de agências físicas, o que reduziria seus custos. A empresa já levantou 180 milhões de dólares (569,69 milhões de reais) em investimentos, e seu faturamento no primeiro semestre deste ano foi de 236,8 milhões de reais.

Apesar de registrar aumento da receita entre 2016 e 2017, a empresa registrou prejuízo de 39 milhões de reais nos primeiros seis meses do ano. Em todo o ano de 2016, as perdas foram de 122 milhões de reais.