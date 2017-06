Nubank estuda pedir caução para liberar cartão de crédito

O Nubank, que se popularizou com a proposta de oferecer cartão de crédito sem anuidade, taxas e juros menores do rotativo, estuda agora a possibilidade de pedir uma caução para os interessados em fazer parte da base de clientes da empresa.

Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo informa que o Nubank está estudando formas de atender clientes na fila de espera ou que tiveram o pedido de cartão de crédito negado.

Procurada pela reportagem, o Nubank informa que sempre busca de novas ideias para melhorar a experiência de seus clientes. “Por isso, fazemos com frequência pesquisas presenciais e online, com clientes e não-clientes de diferentes perfis, para buscar insights que guiam o desenvolvimento do nosso produto.”

Segundo o Nubank, a realização dessas pesquisas não significa que nenhuma das ideias estejam atualmente em desenvolvimento pela equipe.