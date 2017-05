Novo recurso do Instagram permite ‘esconder’ fotos

O Instagram está lançando três novidades para os usuários nesta semana – duas delas fazem parte do Stories, a outra é uma nova opção de arquivamento de fotos. A atualização já está disponível para os sistemas operacionais iOS e Android.

Um dos recursos permite que o usuário selecione fotos para “esconder”, pelo tempo que quiser. Assim, as imagens ficam arquivadas e indisponíveis para os outros usuários. Para usar a ferramenta, é preciso escolher uma foto e clicar nos três pontinhos do canto superior direito – uma janela com opções será aberta na tela com a opção “arquivar”.

Para reativar a postagem, o usuário precisa ir até o perfil para encontrar todas as fotos arquivadas no ícone de relógio no topo da tela do Instagram.

Na última terça-feira, a rede social estreou uma nova ferramenta para o Stories, que agora permite que o usuário adicione sua localização na aba Explorar, que recebe mais de 100 milhões de acessos diários. O recurso dispõe de um anel no topo da barra do aplicativo, que mostra ao internauta conteúdos próximos à sua localização. Ao procurar histórias de outro local, elas também permanecem em destaque no aplicativo.

A outra novidade do Instagram são as hashtags do Stories, também na aba Explorar. O internauta terá acesso direto a um anel com histórias que foram publicadas com os termos pesquisados no aplicativo.

A rede social ainda afirma que ao adicionar um adesivo de localização ou uma hashtag no Stories, o usuário pode fazer parte de uma “história maior” ao ter a postagem adicionada ao topo da página.

Para usar um adesivo de localização ou hashtag sem que o conteúdo apareça na aba Explorar, basta selecionar o X na lista de visualizações do Stories.